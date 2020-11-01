Правящая партия Грузии побеждает на парламентских выборах

Партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» после обработки более 95% бюллетеней набрала 48,12% голосов, тем самым одержав победу на парламентских выборах. Данные приведены на официальном сайте ЦИК Грузии.

Отметим, что парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной схеме, согласно которой 120 из 150 депутатов отберут по пропорциональным спискам, еще 30 - по мажоритарным. Всего в выборах участвовали 48 партий и два блока.

На втором месте партия «Единая оппозиция «Сила в единстве» с результатом 26,94%, в состав которой входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

Ранее в Грузии сторонники оппозиции провели митинг, чтобы признать итоги парламентских выборов недействительными. Участники акции протеста перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, на которой расположен парламент.