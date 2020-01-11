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Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии

Ирина Егорова
20:58 11.01.2020
Глава РФ проинформировал собеседника о достигнутой единой позиции с президентом Турции по урегулированию ситуации в Ливии.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента России

Президент РФ Владимир Путин 11 января провел телефонный разговор с заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщается на сайте Кремля

Темой разговора стала ливийская проблематика. Президент России высказался за активизацию усилий по прекращению огня в арабской стране и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта.

Путин также проинформировал наследного принца о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле после церемонии открытия «Турецкого потока». Лидеры России и Турции призвали конфликтующие стороны прекратить боевые действия в полночь 12 января.

Обмен мнениями по ситуации в Ливии российский лидер также осуществил сегодня с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.


А также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По итогам их разговора было решено провести международную конференцию по Ливии, которая может  стать политическим средством урегулирования ситуации.

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