Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии
Президент РФ Владимир Путин 11 января провел телефонный разговор с заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов, наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном, сообщается на сайте Кремля.
Темой разговора стала ливийская проблематика. Президент России высказался за активизацию усилий по прекращению огня в арабской стране и налаживание мирного процесса между сторонами конфликта.
Путин также проинформировал наследного принца о результатах переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Стамбуле после церемонии открытия «Турецкого потока». Лидеры России и Турции призвали конфликтующие стороны прекратить боевые действия в полночь 12 января.
Обмен мнениями по ситуации в Ливии российский лидер также осуществил сегодня с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани.
А также с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. По итогам их разговора было решено провести международную конференцию по Ливии, которая может стать политическим средством урегулирования ситуации.