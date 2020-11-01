Финишная прямая: что происходит в США за три дня до выборов

Нынешние президентские выборы в США уже вошли в историю как рекордные по числу проголосовавших заранее и заочно. По данным на 31 октября, больше 90 миллионов американских избирателей уже отдали свой голос, отправив бюллетень по почте или отстояв огромную очередь на участок: а это более четверти всех избирателей.

Сторонники демократов выступают за досрочные выборы или голосование по почте, а большинство республиканцев будут голосовать по старинке, 3 ноября на своих участках.

Некоторые американцы уверены в своем выборе на 100%. Они пришли на участок с точным осознанием за кого хотят отдать свой голос. Другие колебались до последнего. Житель Нью-Йорка Рик сделал окончательный выбор только в кабинке избирательного участка.

«Лично мне не нравится ни тот, ни другой. Но когда я посмотрел в свой бюллетень, то понял, что скорее проголосую за Байдена», - сказал Рик.

Активизировались и уличные протесты. В Филадельфии несколько дней бушевали погромы. Список пострадавших насчитывает 53 человека. Задержаны почти 200 человек.

Протесты вспыхнули после очередного убийства афроамериканца полицейскими. Наряд пытался задержать 27-летнего Уолтера Уоллеса-младшего - мужчина, страдавший психическими расстройствами, был вооружен ножом и вел себя агрессивно. В определенный момент он начал приближаться к полицейским, и те выпустили в Уолтера не менее десяти пуль на глазах у его матери.

К вечеру того же дня сотни людей пришли к полицейскому участку. Они сожгли несколько патрульных машин и ранили более 30 полицейских. На следующий день вышли уже тысячи, только интересовала их уже не полиция. Организованные группы мародеров громили и грабили городские магазины.

К вечеру второго дня про Уоллеса уже никто не вспоминал. Кто-то выходил обругать власть, кто-то найти приключений, а кто-то поживиться в еще уцелевших магазинах. Прекратить этот хаос попросил и отец погибшего афроамериканца.

«Я не поддерживаю насилие и погромы в городе и в магазинах. Я хочу, чтобы вы проявили уважение к моему сыну и моей семье и прекратили эти беспорядки», - сказал Уолтер Уоллес.

Но утихомирить протестующих смогли только жесткие меры, принятые властями. В этот раз сработали оперативно - не в пример летним волнениям.

Вслед за беспорядками власти Филадельфии объявили комендантский час. Любого, кто выйдет на улицу после 9 вечера, незамедлительно арестуют. Полиции в городе больше, чем местных жителей. А вдобавок еще и нацгвардия.

Но беспорядки до конца так и не стихли, а перекинулись на другие штаты и приобрели политический окрас. В рукопашной сторонники и противники действующего президента Дональда Трампа сошлись в самом сердце Нью-Йорка - на площади Тайм-сквер. В американской столице - Вашингтоне - неспокойно до сих пор.

Фанера стала самым ходовым товаром в последнюю неделю, хозяева магазинов спешно заколачивают витрины. Протесты не прекращаются. Ближе к выборам американцы ожидают настоящий бунт. До выборов осталось менее 60 часов. Похоже, что грядущие дни в США будут действительно жаркими.

На фоне беспорядков идет отчаянная борьба за избирателей. Дональд Трамп и Джо Байден наращивают темп. Накануне каждый из кандидатов провел сразу по три митинга в трех разных штатах. График плотный и изнурительный, еще и соперники вставляют палки в колеса. В Миннесоте местные демократические власти попытались сорвать встречу Трампа с избирателями. Послушать американского президента пустили лишь 250 человек. В итоге Трамп сначала опоздал: задержался, жалуясь журналистам на губернатора Минесоты; потом сократил речь до 20 минут, что на него не похоже. Из этих 20 минут добрую половину он посвятил местным властям.

«Есть по крайней мере 25 тысяч человек, кто хотел попасть сюда сегодня. Они приехали, они ждали и ждали. Но ваш крайне-левый демократ прокурор и демократ губернатор пытались закрыть наш митинг. Пытались заткнуть людей Миннесоты и забрать вашу свободу и ваши права. Но я сказал: ни за что! Я не предам людей Миннесоты», - отметил Трамп.

Традиционно, оба кандидата большую часть выступлений строили на взаимных обвинениях. Главной темой нападок Трампа стали проблемы с законом сына Джо Байдена - Хантера. На неделе бывший бизнес-партнер Хантера Байдена Тони Бобулински рассказал журналистам, что еще год назад ФБР открыли расследование в отношении Хантера. Бобулински признался, что его уже не раз вызывали на допросы по этому делу. После этих известий Байден-младший исчез со всех радаров. Трамп же не устает его высмеивать. А Байден-старший привычно замешивает в «коктейль обвинений» в адрес Трампа Россию. И во всех своих бедах винит Москву.

«Я читал, что американская разведка предупреждала президента, что русские пичкают Джулиани ложной информацией. Мы также знаем, что Путин очень старается распространить дезинформацию о Джо Байдене. И когда вы все это складываете – Россию, Джулиани, Трампа – то вот оно и получается. Это кампания по очернению меня. Я думаю, что самая большая угроза для Америки – это Россия», - сказал Байден.

Джо Байдену бешеный темп предвыборной гонки явно дается непросто. Сначала, выступая в прямом эфире, он перепутал, как зовут Трампа. Сказал, что собирается победить то ли Джорджа Трампа, то ли Джорджа Буша, а потом забыл то ли пол своей напарницы Камалы Харрис, то ли ее ориентацию, заявив, что у той есть жена.

Грядущие два дня станут для кандидатов настоящим испытанием. У Трампа планы «наполеоновские»: 11 митингов за 48 часов. А как к финишу подойдет Байден - все еще остается интригой.