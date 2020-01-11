Зеленский призвал Иран немедленно завершить опознание тел погибших в авиакатастрофе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал признание Ираном вины за сбитый пассажирский самолет «шагом в правильном направлении». Об этом он сообщил в Twitter после разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани.

«Я настаиваю на немедленном завершении опознания тел и их возвращении на Украину. Виновные должны быть привлечены к ответственности», - сказано в сообщении.

Также Зеленский выразил надежду «на дальнейшее юридическое и техническое сотрудничество».

Министерство иностранных дел Украины отправило в Иран образцы ДНК родственников погибших пассажиров лайнера Boeing 737-800 11 января.

Напомним, что ответственность за произошедшую трагедию взял на себя КСИР.

В Генштабе Ирана сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой непреднамеренно в результате человеческой ошибки.