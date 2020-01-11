«Шаг в правильном направлении»: Путин поддержал идею Меркель о конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу Германии провести в Берлине под эгидой ООН конференцию по Ливии. Об этом он заявил по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель 11 января в Кремле.

«Мы поддерживаем инициативу федерального канцлера о проведении конференции в Берлине. Это было бы следующим хорошим шагом в правильном направлении. Мы могли бы положить начало постепенно мирному урегулированию конфликта политическими средствами», - сказал глава РФ.

Владимир Путин также выразил надежду о прекращении боевых действий противоборствующих сторон в Ливии.

«Я очень рассчитываю, что сегодня, через 5 часов, как мы и призывали с президентом Турции господином Эрдоганом, противоборствующие стороны в Ливии прекратят огонь, прекратят боевые действия», - заявил президент РФ.

После церемонии открытия «Турецкого потока» в Стамбуле 8 января лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган пришли к единой позиции по ливийскому урегулированию и призвали в полночь 12 января конфликтующие стороны объявить перемирие.