СМИ опубликовали переписку, из-за которой убили человека в Волгограде

Издание v1.ru опубликовало переписку в родительском школьном чате, якобы из-за которой был убит житель Волгограда.

Исходя из опубликованных материалов, мужчина повздорил с матерью одноклассницы своей дочери, после чего в разговор вступил ее муж, который пообещал «разобраться с ним».

Позже, как пишет издание, брат участвовавшей в конфликте женщины вместе с ее мужем встретили «обидчика» в отделении банка, брат нанес ему несколько ударов. Врачи более недели пытались спасти жизнь пострадавшего, но тот умер в реанимации. По данным портала, нападавший задержан.