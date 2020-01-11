Путин назвал ситуацию на Ближнем Востоке войной

Президент России Владимир Путин, на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель в Кремле, прокомментировал ситуацию на Ближнем Востоке.

«То, что там война идет, мы и так видим. Так называемая малой интенсивности, но это же боевые действия. Людей убивают. Это факт», - заявил глава РФ.

По его словам, необходимо избежать крупномасштабных боевых. В противном случае, это будет катастрофа для всего мира, а не только для региона Ближнего Востока. Также российский лидер выразил понимание последствий конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке в последние дни обострилась из-за убийства генерала Сулеймани по приказу президента США Дональда Трампа и «ответа» Ирана, который нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке. В Генштабе Ирана 11 января сообщили, что упавший восьмого января самолет был сбит непреднамеренно в результате человеческой ошибки.