Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Карантин, столкновения с полицией и «ковидный отель»: как Европа переживает пандемию

Евгений Ксензенко
Кирилл Васин
19:15 01.11.2020
Во многих странах сложилась тяжелая ситуация с заболеваемостью.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В Старом свете готовились к контролируемой второй волне коронавируса, а получили цунами. Взять ситуацию под контроль никак не выходит.

Франция первой вернулась к строгому режиму – президент Эммануэль Макрон ввел карантин уже на этой неделе. Почти 50 тысяч зараженных в день - французская система здравоохранения не выдерживает такие темпы борьбы за жизни людей. Предыдущая мера, комендантский час, не сработала.

«Мы перегружены внезапным ускорением эпидемиии. Вирус становится все сильнее. Скоро зима - температура падает. Нам опять нужно проявить много терпения. Вся Европа поражена такой эволюцией вируса», - сказал Макрон.

Антирекорды бьет даже дисциплинированная Германия - 15 тысяч заболевших в день. Канцлер Ангела Меркель вынуждена объявить, что карантин возвращается. Со 2 ноября в Германии закрываются бары, рестораны, кинотеатры, отели и спортзалы. 

«В последние недели число зараженных зашкалило. Наша система здравоохранения достигает предела своих возможностей», - сказала Меркель.

В Британии вводят карантин с 5 ноября - трехуровневая система точечной изоляции по регионам не сработала. В Греции закрыли бары, театры, музеи и обязали граждан носить маски. В Бельгии вернулись к строгой изоляции как минимум на месяц.

В Словакии действует режим чрезвычайного положения, а на этой неделе в стране началось массовое тестирование населения с помощью военных. Тесты обязаны сделать все жители старше 10 лет.

В Швеции ситуация такая, что даже идейная Грета Тунберг объявила о приостановлении своего протеста по пятницам. Впрочем, многие люди наоборот - вышли на улицы: протестовать против ограничений.

В Барселоне пятничные столкновения с полицией превратились в настоящее сражение с применением резиновых пуль и поджогом мусорных баков. В Испании регистрируют по 20 тысяч заражений в день. Всплеск эмоций взывало объявление комендантского часа и введение режима повышенной готовности до мая следующего года. То есть еще полгода жизни под страхом вируса.  Подобные протесты проходят во Франции, Испании, Италии, Британии и даже в тихой Чехии.

Ситуация в Чехии одна из худших в Европе: зараженных все больше, система здравоохранения рухнула, но люди не хотят ограничений. Карантин 2.0 в Старом Свете воспринимают теперь как наказание. Все просто устали и, похоже, боятся бедности больше, чем вируса. С теми, кто не хочет следовать правилам, разбираются жестко. 

Британская полиция уже давно ведет охоту на COVID-нарушителей. Несмотря на все запреты, люди пытаются жить как раньше: гулять и праздновать.

В час ночи внутри ресторана в Бирмингеме полиция обнаружила 150 человек. Ресторан закрыли навсегда, ведь это уже второе подобное нарушение. За первое выписали штраф - 10 тысяч фунтов.

В лондонском ресторане Эдуарда следуют всем правилам - социальная дистанция, маски, санитайзеры, но клиентов практически нет. Это при том, что он находится в оживленном месте.

«Всегда весело обычно - караоке, все танцуют. А тут раз: суббота, пятница - мы сидим, и никого. Такого никогда за столько лет не было. Это так больно», - отметил владелец ресторана Эдуард Торосьянц.

Вирус лишил бизнес возможности планировать. Да еще и второй карантин, похоже, пройдет без поддержки правительства. И если она будет, то явно не такой щедрой, как весной. Ресурсы на исходе, предстоит сложный выбор, как одновременно спасать жизни людей и экономику, да еще и не забыть про вековые требования хлеба и зрелищ. 

В Великобритании долго думали, что делать в эту субботу - запрещать празднования Хэллоуина или нет. Традиция - ходить по домам, стучать в двери и выпрашивать сладкое, пугая соседей, - опасное занятие во время эпидемии. Решили разрешить, но с оговорками - дети должны носить перчатки и маски, а конфеты обязательно протирать. В итоге - пустые улицы. Обычно британцы выставляли тыквы, украшали дома всякой нечистью. Однако, сейчас ужасов и так хватает в реальности.

Похоже, Европа может лишиться не только Хэллоуина, но и традиционного семейного праздника - Рождества. Все волшебство предрождественской атмосферы исчезает - отменяют катки, фестивали, тематические парки в Германии, Британии, Франции. Впереди перспектива так называемого «цифрового Рождества» - с виртуальными поздравлениями. Обычно все столики на Рождество в ресторанах забронированы еще в сентябре. Сейчас все под вопросом.

«На сегодняшний день бизнес опять упал. Очень тяжело. Если вы меня спросите: “что дальше”, - а ответа нет на этот вопрос. Никто не знает его, не только я», - отметил Торосьянц.

COVID-19 - как персонаж рождественского фильма Гринч: похищает праздник. Обычно в это время все уже готовятся к открытию рождественских ярмарок. Однако в этом году их отменяют по всей Европе - одну за другой. В том числе в Лондоне. В Бельгии и вовсе предложили перенести празднование Рождества с декабря на июль. Представить такое пока сложно: все равно, что отмечать Новый год летом. Впрочем, похоже, в 2020 году возможно все - мир изменился.

Некоторые британцы придумали, как побороть ограничения. Фен Сэтлл позаботился о встрече Рождества с родителями заранее. Британец зарегистрировал частную компанию, взял в штат маму и отца. Получается, это уже будет не Рождественская вечеринка, а рабочий ланч.

В Чехии же открыли «коронавирусный отель». На первый взгляд в этом отеле большие проблемы - клиентов нет. Но это обманчивое впечатление: гостей просто не видно. Они в номерах - в самоизоляции. Это так называемая «ковидная гостиница» в Праге. Звучит не очень привлекательно, зато приносит доход. Когда у соседей номера пустуют, в этом отеле - очередь. Это первая в Европе, а возможно, и в мире гостиница для зараженных вирусом. Здесь нет деления на «красные» или «зеленые» зоны, а портье и администратор не носят защитные костюмы, как врачи в больницах - только маски и перчатки. Главный принцип безопасности здесь - не встречаться с клиентами.

«Это на 100 процентов бесконтактный отель. Мы не вступаем в контакт с клиентами, ведь у них положительный диагноз. Они регистрируются по приложению удаленно или по телефону. По прибытию в отель мы общаемся с ними по веб-камерам, - мы сообщаем номер их комнаты», - отметил директор отеля по маркетингу Петр Хабера.

Связь с гостями держат помощью мессенджеров. Завтрак, обед и ужин оставляют у дверей. В отеле всегда дежурит врач. Единственное неудобство - все 2 недели пребывания в номерах не убирают. Постояльцев это устраивает.

«Число клиентов растет. Мы переформатировали отель в начале октября. У нас было 2-3 комнаты заняты, а сейчас где-то 41. Это примерно 75% от загрузки отеля. И новые клиенты все звонят и звонят», - сказал Хабера.

Проект оказался настолько востребованным сейчас, что менеджмент гостиницы планирует открыть второй подобный отель. Мир, похоже, учится жить с вирусом и даже зарабатывать на нем.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:15 В стране и мире
статья
Карантин, столкновения с полицией и «ковидный отель»: как Европа переживает пандемию
17:11 В стране и мире
Тело погибшего при взрыве в Мытищах вытащили из-под завалов
18:33 В стране и мире
Видео
«Ожидаемый итог»: эксперт прокомментировал итоги парламентских выборов в Грузии
15:09 В стране и мире
Одиннадцать россиян с начала августа умерли от коронавируса в Турции
11:00 В стране и мире
В России за сутки выявили 18 665 новых случаев заражения коронавирусом
Популярное
Популярное
Видео
Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.