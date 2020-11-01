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Ученые выяснили, почему люди не соблюдают карантин

Ирина Киселенко
18:06 01.11.2020
В рамках социального эксперимента ученые разделили тысячу участников на две группы.
Ученые выяснили, почему люди не соблюдают карантин
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

В Шотландии ученым удалось выяснить причину, по которой люди не придерживаются ограничительных мер, направленных против распространения коронавирусной инфекции.

По мнению исследователей, социальная группа подсознательно имитирует поведение людей в обществе. Если человек нарушает ограничительные меры в период распространения вируса, то другой будет также нарушать предписанные правила.

Специалистам удалось провести эксперимент, в котором приняли участие около тысячи человек. Их разделили на две группы – красную и синюю, включив в каждую команду людей со схожими интересами и похожими чертами характера. Отмечается, что во время проведения эксперимента участники не знали, к какой группе принадлежит тот или иной человек.

Таким образом, ученые попытались узнать, имитируют ли участники поведение людей из их социальной группы. Выяснилось, что испытуемые повторяли действия только членов своей команды.

Также ученые отметили, что люди не соблюдают меры предосторожности, поскольку вышестоящие лица сами их нарушают, пишет британская газета Daily Mail.

Для примера ученые рассказали об истории санитарного врача Шотландии Кэтрин Калдервуд, которая ушла с должности после того, как нарушила собственный совет о социальном дистанцировании. Такая же история случилась и с министром здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкоком, который несколько раз был замечен без защитной маски.

Отметим, что ранее президент России Владимир Путин объявил, что не планирует вводить общенациональный локдаун из-за ситуации с пандемией коронавируса. В этой связи президент попросил владельцев бизнеса и руководителей компании соблюдать все предписания медиков и специалистов в отношении условий труда персонала.

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