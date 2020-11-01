Мать погибших при пожаре четырех детей заключили под стражу

В Кировской области суд заключил под стражу мать четырех детей, которые погибли на пожаре. Об этом на сайте сообщил СК РФ в воскресенье.

«Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщение ведомства.

Женщина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ст.125 УК РФ – (оставление в опасности), 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).



Ранее 30 октября 2020 года в деревне Ложкари Юрьянского района, в одной из квартир, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четыре малолетних мальчика в возрасте от 4-х лет до 8-ми месяцев. Родителей в момент произошедшего дома не было: отец находился на работе, мать, будучи в состоянии алкогольного опьянения, у знакомой.