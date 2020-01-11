Путин: закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным

Впервые закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят Верховной радой в сентябре 2014 года, его срок заканчивался 31 декабря 2019 года. 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский переподписал закон , тем самым продлив его действие до 31 декабря 2020 года.

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