Путин: закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным
Верховная рада Украины 12 декабря продлила действие закона об особом статусе Донбасса до 31 декабря 2020 года.
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Президент России Владимир Путин 11 января обсудил закон об особом статусе Донбасса с Ангелой Меркель, которая прибыла в российскую столицу по приглашению лидера РФ.
«Закон об особом статусе Донбасса должен стать бессрочным», - заявил Путин в ходе пресс-конференции в Кремле по итогам встречи.
Впервые закон об особом статусе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей был принят Верховной радой в сентябре 2014 года, его срок заканчивался 31 декабря 2019 года. 18 декабря президент Украины Владимир Зеленский переподписал закон, тем самым продлив его действие до 31 декабря 2020 года.