Путин и Меркель обсудили транзит российского газа через Украину

Владимир Путин сообщил, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил транзит российского газа через Украину.

«В ходе переговоров мы также затронули вопросы, связанные с продолжением транзита российского газа через территорию Украины», - сказал он.

По словам президента России, в ходе встречи было отмечено важное значение договоренностей между «Газпромом» и украинскими партнерами, достигнутых еще 1 декабря. В соответствии с ними транзитные поставки будут вестись в течение следующих пяти лет.

Он отметил, что договоренности носят сбалансированный и взаимовыгодный характер как для России, так и для Украины.