Симоньян сообщила об убийстве оператора в Ираке
По ее словам, преступниками являются неизвестные вооруженные люди.
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Главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила об убийстве оператора Саафа Гали, который сотрудничал с агентством и снимал видеоматериалы на Ближнем Востоке.
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали. Саафа активно снимал для нашего видеоагентства Ruptly материалы в регионе», - написала Симоньян в своем микроблоге.
Она пообещала «сделать все, чтобы помочь его семье».