В Иране объяснили причину ошибочного удара по украинскому лайнеру

Оператор иранской системы ПВО определил украинский Boeing 737-800 как вражеский объект. Об этом рассказал командующий Военно-космическими войсками КСИР Амир-Али Хаджизаде.

Как передает IRNA, из-за помех в связи о «вражеском объекте» не доложили командованию, поэтому решение выпустить крылатую ракету было принято самостоятельно. Как заявил Хаджизаде, на принятие решения у оператора было пять секунд, он сделал неверный выбор и запустил ракету по цели.

Также Хаджизаде рассказал о просьбе к иранским властям прекратить авиасообщение на время ракетного удара по американским военным базам, но требование выполнено не было.

Иранские власти 11 января заявили, что Boeing 737-800 был сбит случайно. Причиной крушения стал «человеческий фактор».

Лайнер «Международных авиалиний Украины» рухнул спустя несколько минут после взлета из аэропорта Тегерана 8 января. Жертвами происшествия стали 176 человек, которые находились на борту, большинство из них были гражданами Ирана и Канады.