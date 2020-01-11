Зеленый чай признали «лекарством от смерти»

Ученые выяснили, что зеленый чай снижает риск ранней смерти: от инсульта и инфаркта на 20%, от сердечно-сосудистых приступов на 22%, по иным причинам на 15%. Такой результат получили специалисты из Академии медицинских наук КНР и нескольких научных центров Китая, которые наблюдали за здоровьем более 100 тысяч жителей из 15 провинций Китая на протяжении десяти лет.

Участники были разделены на две группы - на тех, кто регулярно пьет чай не менее трех раз в неделю, и тех, кто либо вообще не употребляет этот напиток, либо делает это реже трех раз в неделю.

Дело в том, что в чае содержится много активных полифенолов - «антиоксидантов», которые защищают клетки организма от повреждения свободными молекулами кислорода. Ученые подчеркивают, что чем чаще и регулярнее употреблять напиток в течение всей жизни, тем сильнее будут проявляться его защитные свойства.

Также авторы исследования, опубликованного в журнале European Journal of Preventive Cardiology отмечают, что черный чай таким эффектом не обладает, его полифенолы теряют функцию защиты клеток в процессе ферментации.