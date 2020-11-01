Раскрыта способность ромашки подавлять синдром Дауна

Американские ученые раскрыли вещество, которое может подавлять синдром Дауна в период внутриутробного развития ребенка.

По данным исследователей, это вещество – апигенин. Кроме прочего, оно содержится в цветках ромашки. Ученые смогли открыть данное свойство апигенина при помощи экспериментов на беременных мышах, добавляя им его в еду. Результаты работы опубликованы в журнале American Journal of Human Genetics.

Ранее исследователи из США заявили об открытии нового смертельного заболевания у мужчин, которое может привести к смерти в 40% случаев. При обнаружении данного синдрома у пациентов проявляется лихорадка, тромбообразование и воспалительный процесс в легочных тканях.