В Узбекистане появится «индекс плова»

В Узбекистане будет разработан «индекс плова» по аналогии с «индексом Бигмака», который является неофициальным показателем определения паритета покупательской способности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета по статистике республики.

В заявлении на сайте ведомства сказано, что «индекс Бигмака» в большинстве европейских государств и «индекс оливье» в РФ основаны на специфике каждой страны.

«Между тем, наиболее популярным для нашей республики будет формирование данных "индекс плова"», - отмечается в сообщении.

Госкомстат составил список ингредиентов для приготовления одного килограмма плова на крупных предприятиях общественного питания, которые расположены во всех областных центрах государства, а также данные об их стоимости.

По информации комитета, для определения «индекса плова» будет зарегистрирована средняя стоимость одной порции блюда минимум в трех предприятиях общественного питания в регионах, а после рассчитана стоимость одного килограмма готового плова, учитывая все затраты.