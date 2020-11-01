В стране и мире Состоялись: явка на выборах президента Молдавии превысила 33,33% Кирилл Васин Основное соперничество за пост главы государства идет между действующим президентом Игорем Додоном и бывшей главой правительства Майей Санду. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Как сообщается на сайте Центризбиркома Молдавии, явка на выборах президента превысила 33,33%. Это означает, что выборы состоялись. Основное соперничество за пост главы государства идет между действующим президентом Игорем Додоном и бывшей главой правительства Майей Санду. Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям». По словам Нарышкина, дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать уличным протестам в случае их возникновения и сразу переходить на «сторону народа». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика