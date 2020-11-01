Состоялись: явка на выборах президента Молдавии превысила 33,33%
Основное соперничество за пост главы государства идет между действующим президентом Игорем Додоном и бывшей главой правительства Майей Санду.
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Как сообщается на сайте Центризбиркома Молдавии, явка на выборах президента превысила 33,33%. Это означает, что выборы состоялись.
Основное соперничество за пост главы государства идет между действующим президентом Игорем Додоном и бывшей главой правительства Майей Санду.
Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин сообщил о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по «цветным революциям». По словам Нарышкина, дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать уличным протестам в случае их возникновения и сразу переходить на «сторону народа».