Упал со скалы и был съеден акулами: футболист трагически погиб в Австралии

Тело пропавшего восемь дней назад футболиста Эрика Биригитти обнаружили обглоданным белыми акулами на австралийском побережье в 115 метрах от пляжа в городе Эсперанс.

Второго января 21-летний спортсмен прилетел на каникулы к себе на родину и во время прогулки с друзьями поскользнулся на камнях и упал со скалы в море. Падение молодого человека заметили спасатели, которые в этот момент занимались поиском пропавшего 57-летнего дайвера Гэри Джонсона. Однако они не успели спасти его, мужчину унесло сильным течением в океан, где его съели белые акулы, сообщает Newsweek.

Эрик Биригитти выступал за команду американского колледжа Hastings Broncos (штат Небраска). Команда выразила свои соболезнования на странице в Twitter. В сообщении сказано, что во время сезона 2016/2017 футболист в составе команды выиграл национальный титул.