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В Грузии оппозиция проводит акцию протеста, требуя повторных выборов

Ирина Киселенко
17:15 01.11.2020
На митинги видны флаги и символика всех оппозиционных партий страны.
© Видео: @mari_nikuradze, Twitter © Фото: Sputnik, РИА Новости

В Грузии сторонники оппозиции проводят митинг, чтобы признать итоги парламентских выборов недействительными.

«Нам просто плюнули в душу. Режим Иванишвили должен быть прекращен. Мы еще раз заявляем, что не признаем итоги этих выборов и требуем проведение новых парламентских выборов, досрочных выборов», - передает РИА Новости слова одного из активистов.

Участники митинга уже перекрыли проезжую часть проспекта Руставели, на которой расположен парламент. Сообщается, что на акции протеста участвуют все оппозиционные партии.

Ранее парламентские выборы в Грузии проводились по смешанной схеме, согласно которой 120 из 150 депутатов отберут по пропорциональным спискам, еще 30 - по мажоритарным. Всего в выборах участвовали 48 партий и два блока.

По итогу с более 97% участков правящая партия «Грузинская мечта - Демократическая Грузия» набрала свыше 48% голосов. На втором блоке «Единая оппозиция «Сила в единстве», в состав которой входит партия «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили.

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