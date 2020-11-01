Тело погибшего при взрыве в Мытищах вытащили из-под завалов

В Мытищах из-под завалов вытащили тело погибшего при взрыве в гараже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Тело извлечено из-под завалов. Личность устанавливается», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Ранее очевидец рассказал, что в гараже, в котором произошел взрыв в Мытищах, был шиномонтаж. По информации следователей, в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. Как сообщил источник «Звезды», в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал.