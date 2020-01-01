В России вступил в силу закон о любительской рыбалке

В России с 1 января 2020 года вступил в силу закон о любительском рыболовстве. Документ закрепляет, в том числе, норму о бесплатной рыбной ловле в личных целях и сохраняет возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Согласно закону, принятому в декабре 2018 года, любительским рыболовством считается деятельность граждан по вылову водных биологических ресурсов для удовлетворения личных нужд, а также при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий.

Россияне смогут вести любительскую рыбную ловлю свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, кроме некоторых случаев - например, на землях обороны и в особо охраняемых природных зонах.

При этом запрещается ловить рыбу с использованием взрывчатых и химических веществ, а также электротока. Кроме того, нельзя проводить подводную рыбалку в местах массового отдыха.

Рыбалка в личных целях с использованием сетей запрещается везде, за исключением районов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Одновременно в России вводится запрет на оборот жаберных сетей, кроме указанных районов. Стоит отметить, что использование сетей в перечисленных зонах возможно лишь после их учета и обязательной поштучной маркировки.

Для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания вводится понятие суточной нормы вылова, то есть объема вида водного биологического ресурса, который разрешен к вылову человеком в течение календарного дня. Суточные нормы установлены для каждого рыбохозяйственного бассейна страны. Например, в Волжско-Каспийском бассейне норма вылова судака при любительской рыбалке составляет 5 килограмм в сутки.