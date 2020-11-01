В стране и мире В Стамбуле полыхает больница при университете: видео Кирилл Васин О пострадавших в результате происшествия информации пока нет. © Видео: @GKMNNMKG, Twitter © Фото: @GKMNNMKG, Twitter В турецком Стамбуле загорелась университетская больница. Снятое очевидцами видео попало в Сеть. На кадрах виден столб густого черного дыма, возвышающийся над зданием. Его можно наблюдать с большого расстояния. Также, по сообщениям некоторых очевидцев, на месте слышны взрывы. О пострадавших в результате происшествия информации пока нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика