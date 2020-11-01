В Стамбуле полыхает больница при университете: видео
О пострадавших в результате происшествия информации пока нет.
© Видео: @GKMNNMKG, Twitter © Фото: @GKMNNMKG, Twitter
В турецком Стамбуле загорелась университетская больница. Снятое очевидцами видео попало в Сеть.
На кадрах виден столб густого черного дыма, возвышающийся над зданием. Его можно наблюдать с большого расстояния.
Также, по сообщениям некоторых очевидцев, на месте слышны взрывы. О пострадавших в результате происшествия информации пока нет.