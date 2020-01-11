«Своевременное заявление»: заслуженный учитель РФ об изменении системы отметок в аттестатах

Отметки по физкультуре, музыке и ИЗО решили заменять в аттестатах на «зачет» и «незачет». Заслуженный учитель России и доктор педагогических наук Евгений Ямбург заверил, что это очень разумное решение, которое сделает школьную жизнь менее формальной.

«Я считаю, что это очень разумное и своевременное заявление. Здесь есть много таких вещей, которые надо понимать. Сегодняшнее образование, к счастью, вариативно. Существуют профильные классы и классы предпрофильной подготовки, где старшеклассники уже определились со своей будущей судьбой и карьерой», - заявил телеканалу «360» Ямбург.

Он добавил, что на последних этапах образования старшеклассники занимаются тем, что им интересно. Они уделяют больше внимания тому, что будет иметь значение для дальнейшей специальности. Также педагог отметил, что в больших городах есть практика, когда по выходным вузы открывают свои лаборатории для ребят. Учащиеся могут «посмотреть современное оборудование» и поработать.

По словам Ямбурга, физкультура, живопись и музыка важны для культуры человека, но на самом деле «зачет» и «незачет» в старших классах средней школы - это нормально.

«Обращаю ваше внимание, что решать будет школа, и это тоже правильно», - отметил учитель.

Он привел в качестве примера свой личный опыт и рассказал, что по одному из направлений у него есть художественно-графические классы. Там дети занимаются живописью, графикой, лепкой, они будут поступать в художественное училище, соответствующие вузы, и поэтому им ставят отметки.

«В этой ситуации это абсолютно нормальное, толерантное и своевременное решение», - заверил он.

Педагог добавил, что кроме обычных и профильных классов есть специальные подразделения, базирующиеся в клиниках, где также обучаются дети. Формально они не могут получить аттестат, если нет отметки по физической культуре.

«Поэтому, преодолевая формальную процедуру, чтобы поставить отметку, заставляют детей писать рефераты по физкультуре. Кому это нужно?» - задался вопросом Ямбург.

В заключение он заявил, что отмена отметок по этим дисциплинам облегчит жизнь детям и сделает школьную жизнь более насыщенной и интересной.