Появилось новое видео предполагаемого пуска ракеты в сторону украинского лайнера

В Сети появилось новое видео предположительного пуска иранской ракеты в сторону украинского пассажирского самолета, который потерпел крушение 8 января через две минуты после вылета из аэропорта Тегерана. На кадрах запечатлен запуск ракеты, через несколько секунд после которого последовала вспышка. Само столкновение ракеты и лайнера не попало в объектив.

Запись с камеры видеонаблюдения была опубликована Iran News Wire в Twitter 11 января.

«Человек, опубликовавший это видео, заявил, что не предоставил запись ранее, опасаясь реакции властей», - говорится в сообщении.

Ранее New York Times опубликовал «проверенное» видео, на котором якобы запечатлен момент столкновения самолета с летящим в небе объектом, после чего лайнер загорается, падает и взрывается.

Сначала Иран отвергал обвинения в свой адрес. Но учитывая последнюю информацию специалистов, которые проводят расследование на месте авиакатастрофы, Иран признал вину, объявив, что допустил «человеческую ошибку».

Рейс самолета «Украинских авиалиний», вылетевшего из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного объекта Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и был принят за вражеский самолет. ЗРК Ирана, которые были в активном состоянии, в связи с проводимой в этот день операцией возмездия за смерть генерала Сулеймани поразили пассажирский самолет.

По словам главы МИД иранской республики Джавада Зарифа, трагедия произошла «из-за авантюризма США». Ответственность за случившееся взял на себя КСИР.

МИД Украины считает, что говорить о причинах авиакатастрофы «еще рано». Необходимо дождаться расшифровки «черных ящиков», из-за повреждений которых потребуется помощь мирового сообщества.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился 8 января через несколько минут после вылета. На борту находились девять членов экипажа и 167 пассажиров, среди которых граждане Ирана, Канады, Украины, Германии, Великобритании. Все они погибли.