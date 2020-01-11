«Синяки и кровоподтеки»: СК возбудил дело об истязании четырехлетнего ребенка в Омске

СК возбудил уголовное дело по статье об истязании четырехлетнего мальчика отчимом.

«Уголовное дело возбуждено по статье "Истязание" по факту причинения четырехлетнему мальчику телесных повреждений - синяков и кровоподтеков», - сообщил представить СК по региону.

По информации в СМИ, заявление написали бабушка и отец ребенка после жалоб на избиения: у малыша – порваны уши, царапины, синяки и кровоподтеки по всему телу.

Следствию предстоит установить, каким образом ребенок получил травмы.

«Ситуация неоднозначная. В рамках расследования будут проверены и учтены доводы всех сторон конфликта», - цитирует слова представителя СК РИА Новости.

Это уже не первый случай «пыток» детей в Омске. В декабре состоялись слушания по делу о наказаниях восьмилетнего мальчика, которого мать и отчим заставляли по 9 часов стоять коленями на гречке. Из-за неоднократных истязаний крупа вросла ребенку под кожу, которую пришлось удалять хирургически.