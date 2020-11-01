Милиция Минска подтвердила факт стрельбы в воздух на акции протеста
Участники протеста собрались в центре белорусской столицы на проспекте Независимости.
© Фото: Sputnik, РИА Новости
Правоохранительные органы в Минске подтвердили информации о выстрелах в воздух на несогласованной акции протеста.
Они были произведены, чтобы остановить митингующих. Об этом заявила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич РИА Новости.
Сообщается, что несанкционированный властями митинг проходит в воскресенье на площади Независимости.
Ранее в местных СМИ появилась информация, что участники акции оппозиции собрались в Минске у станции метро «Парк Челюскинцев» и двинулись шествием на восток города, но возле станции метро «Московская» силовики провели ряд задержаний.