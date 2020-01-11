Трансграничная гуманитарная помощь Сирии продлена на полгода

Совбез ООН продлил на полгода трансграничную гуманитарную помощь Сирии. При этом число пунктов пропуска сокращается с четырех до двух.

Режим упрощенной доставки гуманитарных и медицинских грузов через линии фронта и погранпереходы действует больше пяти лет. Причем этот механизм продлевался ежегодно.

На этот раз принятию резолюции предшествовали споры. Изначально авторы документа хотели сохранить три пограничных перехода и продлить срок действия механизма на год.

Это, по мнению России, не учитывает нынешнюю обстановку в Сирии, где правительство освободило ряд территорий от террористов. И теперь Дамаск в состоянии сам доставлять туда гуманитарную помощь.