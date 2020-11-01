Названа предварительная причина взрыва в ковровском торговом центре

По предварительным данным, причиной взрыва в торговом центре в Коврове стал бытовой конфликт. Об этом сообщает «360» со ссылкой на пресс-службу УМВД по Владимирской области.

«Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что, по предварительным данным, произошел бытовой конфликт между тремя гражданами», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в результате случившегося пострадали трое человек, их госпитализировали. Точные обстоятельства устанавливаются.

Ранее в СМИ появилась информация о взрыве в торговом центре в Коврове. По сообщениям, мужчина в костюме Деда Мороза взорвал гранату.