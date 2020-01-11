«Важный шаг в процессе расследования»: премьер Украины оценил заявление Ирана о сбитом Boeing

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук назвал важным шагом заявление Ирана о том, что самолет был ошибочно сбит.

«Это важный шаг в процессе расследования, которое до сих пор продолжается. Наши эксперты ведут работу на месте трагедии с целью детального расследования причин и окончательного установления истины», - сказано в сообщении Гончарука.

Он отметил, что специалисты собрали ДНК-образцы родственников людей, которые погибли в авиакатастрофе. Электронные ДНК-формулы утром 11 января были направлены украинским экспертам, работающим на месте трагедии в Тегеране.

В среду утром самолет компании Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета в Тегеране. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек.

В субботу в Генштабе Ирана заявили, что самолет был случайно сбит в результате человеческой ошибки.