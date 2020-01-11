Гражданин Швеции умер в аэропорту Шереметьево

Пассажир рейса SU 270, который должен был вылететь из Москвы в Бангкок, был обнаружен в Терминале D аэропорта Шереметьево в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина оказался гражданином Швеции.

Прибывшей на место оперативной бригаде медиков пассажир не жаловался на свое плохое самочувствие, однако после ухода врачей их вызвали к нему повторно, поскольку гражданин Швеции потерял сознание. Пострадавшему был оказан комплекс реанимационных мероприятий, однако спасти его не удалось, сообщила начальник Центра общественных связей аэропорта Шереметьево Анна Захаренко.

Физиологическую смерть пассажира сотрудники бригады центра Медицины катастроф зафиксировали в 16.35 по московскому времени.