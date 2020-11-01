Одиннадцать человек с начала августа умерли от коронавируса в Турции
Всего в Турции коронавирус был выявлен у 326 граждан России.
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С начала открытия курортного сезона в Турции одиннадцать человек умерли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.
«От коронавируса в Турции за время курортного сезона (с начала августа - ред.) умерли 11 российских граждан», - передает РИА Новости слова Касимовой.
Ранее представитель МИД Мария Захарова напомнила об ухудшении эпидемиологической ситуации в ряде стран, в том числе популярных у российских туристов. По данным Роспотребнадзора, вспышки инфекции отмечаются в Хорватии, Словении, ОАЭ, Турции, Египте и в целом ряде других стран и регионов.