Одиннадцать человек с начала августа умерли от коронавируса в Турции

С начала открытия курортного сезона в Турции одиннадцать человек умерли от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила пресс-секретарь посольства РФ в Анкаре Ирина Касимова.

«От коронавируса в Турции за время курортного сезона (с начала августа - ред.) умерли 11 российских граждан», - передает РИА Новости слова Касимовой.

Ранее представитель МИД Мария Захарова напомнила об ухудшении эпидемиологической ситуации в ряде стран, в том числе популярных у российских туристов. По данным Роспотребнадзора, вспышки инфекции отмечаются в Хорватии, Словении, ОАЭ, Турции, Египте и в целом ряде других стран и регионов.