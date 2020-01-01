Глава католической церкви ударил прихожанку во время празднования Нового года

Папа Римский Франциск был вынужден ударить женщину по руке во время общения с верующими, которые праздновали Новый Год на площади Святого Петра в Риме. На опубликованных видеокадрах видно, как пантифик идет вдоль ограждения в сопровождении охраны и здоровается с собравшимися людьми.

Большинство реагируют очень эмоционально, когда Папа Римский протягивает им свою руку. Люди кричат и улыбаются. Внезапно, одна из женщин хватает Франциска за руку и начинает что-то быстро и громко говорить ему. Священник пытается отойти, но женщина еще сильнее хватает его за кисть и тянет к себе.

По лицу главы католической церкви видно, что ему неприятно. Пантифик вынужден несколько раз ударить женщину по руке, чтобы освободиться. В происходящее вмешалась его личная охрана. О чем просила женщина святого отца – непонятно.