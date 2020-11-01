В стране и мире Очевидец рассказал, что во взорвавшемся в Мытищах гараже находился шиномонтаж Кирилл Васин Как сообщил источник «Звезды», в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Очевидец Тимур Султанов рассказал, что в гараже, в котором произошел взрыв в Мытищах, был шиномонтаж. «Один спасся, а второй там. Шиномонтаж, сервис, масло там меняли. Чисто сервисные работы», - отметил Султанов. По информации следователей в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. Как сообщил источник «Звезды», в результате взрыва погиб один человек, еще один пострадал. Также взрывной волной отбросило проходившего мимо пешехода, он ранений не получил. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика