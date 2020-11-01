Зарубежные санкции развивают российскую экономику - Силуанов

Министр экономики РФ Антон Силуанов заявил об улучшении российской экономики при санкциях со стороны Запада.

Он отметил, что, с одной стороны, применение санкций – это плохо, но с другой - подобного рода ограничения сподвигают к развитию собственной экономики.

В то же время Силуанов подчеркнул, что если Запад введет новые санкции, его ждет симметричный ответ.

«Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами», - сказал Силуанов в эфире канала «Россия-24».

Ранее Владимир Путин заявил, что спад экономики в России составит около 4%, что значительно ниже процента спада в других странах, пострадавших от коронавируса.