Зарубежные санкции развивают российскую экономику - Силуанов
Силуанов также подчеркнул, что в случае новых санкций со стороны Запада Россия примет симметричные меры.
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Министр экономики РФ Антон Силуанов заявил об улучшении российской экономики при санкциях со стороны Запада.
Он отметил, что, с одной стороны, применение санкций – это плохо, но с другой - подобного рода ограничения сподвигают к развитию собственной экономики.
В то же время Силуанов подчеркнул, что если Запад введет новые санкции, его ждет симметричный ответ.
«Поэтому если будут новые санкции, мы также ответим на это такими же методами», - сказал Силуанов в эфире канала «Россия-24».
Ранее Владимир Путин заявил, что спад экономики в России составит около 4%, что значительно ниже процента спада в других странах, пострадавших от коронавируса.