Путин обсудил с эмиром Катара ситуацию в Ливии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль Тани, сообщается на сайте Кремля. Они обменялись мнениями по ситуации в Ливии. Собеседники пришли к выводу о необходимости прекращения боевых действий и запуска процесса мирного урегулирования конфликта.

В Стамбуле, после церемонии открытия «Турецкого потока», Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии и призвали стороны остановить кровопролитие и прекратить все боевые действия с полуночи 12 января.

В начале января армия Халифы Хафтара полностью взяла под контроль ливийский город Сирт, включая аэропорт и прибрежный порт в ходе решающей «битвы за столицу» Ливии Триполи.