Друзья певца Андрея Губина сообщили о его пропаже

Музыкант Тарас Ващишин, работающий с Андреем Губиным, рассказал, что популярный певец перестал выходить на связь с друзьями и близкими. По его словам, это уже не первый случай, когда артист исчезает на длительное время.

«Я с ним говорил немного больше месяца назад по телефону, он был за границей».

Ващишин добавил, что планирует связаться с друзьями и близкими певца, чтобы обсудить дальнейшие действия.

Андрей Губин перестал выходить на сцену более 10 лет назад. Причиной стала левосторонняя прозопалгия лица. Артисту было сложно работать из-за сильных болей.