В Кремле проходят переговоры Путина и Меркель

В Кремле проходит встреча Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Она прибыла в российскую столицу по приглашению президента РФ. Канцлера сопровождает глава МИД Германии Хайко Маас.

В начале встречи Путин поблагодарил Меркель за то, что она приняла его приглашение.

«Мы с вами в постоянном контакте находимся, занимаемся и экономическими проблемами, и политическими, и международными вопросами… Есть наиболее острые, на которых, я так понимаю, мы и сосредоточимся», - заявил он.

Канцлер ответила, что с нетерпением ждет разговора, и уверена, что «лучше говорить друг с другом, чем друг о друге».

Как заявила пресс-служба Кремля, лидеры РФ и Германии собираются обсудить эскалацию напряженности на Ближнем Востоке после убийства генерала Касема Сулеймани, ситуацию в Ливии и Сирии, урегулирование на Украине, а также вопросы, которые касаются двусторонних отношений.

Об этой встрече Путин и Меркель договорились еще в декабре, во время саммита «нормандской четверки» в Париже. Предположительно, переговоры займут около двух часов, затем пройдет совместная пресс-конференция, а после этого Меркель улетит в Берлин.