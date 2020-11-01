Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв

В Великобритании впервые за 27 лет обнаружили колонию пауков-лисиц. Раньше ученые считали этот вид пауков вымершим. Колония пауков обнаружилась на полигоне, который принадлежит министерству обороны страны.

Всего в колонии обитало 22 особи. Несмотря на крупные размеры – до 5 сантиметров в диаметре – эти пауки очень скрытны. Отличительной особенностью пауков-лисиц является необычный способ питания. Прежде чем съесть жертву, восьмилапый хищник растворяет его внутренние органы. О находке сообщило агенство The Sun.

В прошлом году ученые обнаружили новые для России виды пауков, обитающие на Земле леопарда в Приморье. В ходе экспедиции было собрано порядка полутора тысяч образцов.