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«Иран не готов отвечать США»: эксперт о последних событиях в стране

Александра Арсентьева
15:23 11.01.2020
Все инциденты показывают, что в иранском руководстве доминируют люди, не способные на достойный ответ американцам, заявил эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Rouzbeh Fouladi, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Последние события в Иране показали, что руководство государства оказалось не готово к подобным испытаниям. Об этом рассказал «Звезде» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

«Наверное, там уже поняли, что достаточно доказательств канадцев, американцев, так что скрывать смысла нет, черные ящики расшифруют, лучше уж сами они признаются… Когда такой конфликт начинается, закрывают воздушное пространство, тем более, международный аэропорт в Иране… это чисто вина иранцев. Впоследствии они должны думать о компенсациях семьям погибших, украинской авиакомпании», - заявил он.

По словам Багдасарова, все произошедшие инциденты показывают, что в иранском руководстве доминируют люди, не способные на достойный ответ американцам.

В среду украинский самолет потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Жертвами авиакатастрофы стали 176 человек, из них 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

В субботу ВС Ирана заявили, что самолет «Международных авиалиний Украины» был сбит непреднамеренно, причиной авиакатастрофы стал человеческий фактор: лайнер пролетал рядом с военным объектом страны и был принят за вражеский.

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