«Грубейшая ошибка»: военный эксперт прокомментировал вину Ирана в крушении самолета

Военный эксперт Михаил Ходаренок прокомментировал признание Ирана о сбитом украинском лайнере случайно выпущенной ракетой. В МИД Ирана назвали предварительную причину трагедии «человеческой ошибкой».

«Если это человеческий фактор, то это грубейшая ошибка», - сказал он.

Специалист не исключает «намеренных действий» Ирана.

«Это показывает чрезвычайно низкую подготовку расчета или его намеренные действия. Например, крылатая ракета, во-первых, это очень маленькая отражающая поверхность, это скорость в три раза большая, чем скорость гражданского судна на взлете», - прокомментировал он.

Ходаренок сказал, что скорость Boeing в момент взлета была приблизительно от 300 до 350 километров в час, а крылатая ракета - это 220-240 метров в секунду, примерно 850-870 километров в час.

«Несопоставимые величины», - подчеркивает он.

Однако эксперт считает, что обвинять командира боевой машины «не совсем правильно». Он аргументирует это тем, что боевой расчет боевой машины принимал решение «ручного обстрела цели» не самостоятельно, а по команде.

«С этим вопросом надо разбираться более детально. Кто отдавал приказ? При каких обстоятельствах? Почему захватили на сопровождение гражданское воздушное судно? Почему по нему открыли огонь? Вполне возможно, что здесь есть какая-то более глубокая подоплека», - подвел итоги военный эксперт.

Напомним, что украинский пассажирский лайнер Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января, через несколько минут после взлета. Все находившиеся на борту люди погибли.

В ходе расследования появились предварительные результаты причин авиакатастрофы. Рейс самолета «Украинских авиалиний», вылетевшего из аэропорта Имама Хомейни в Тегеране, находился в непосредственной близости от военного объекта Корпуса стражей исламской революции, а также проходил на высоте, с которой удобно производить нападение, и был принят за вражеский самолет.

11 января Иран признал свою вину в случившемся. Ответственность за крушение самолета взял на себя КСИР.