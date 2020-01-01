Врачи рассказали о состоянии раненых при нападении на пост ДПС в Магасе полицейских

Трое сотрудников полиции, поливших ранения при нападении на пост ДПС вечером 31 декабря в Магасе, остаются в госпитале. Врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести.

«Их состояние на данный момент оценивается как средней тяжести, но опасности для жизни нет», - говорится в сообщении экстренных служб Ингушетии.

Во вторник около 17.30 несколько человек совершили нападение на сотрудников правоохранительных органов на въезде в Магас: злоумышленники на легковом автомобиле попытались протаранить пост ДПС и открыли по полицейским огонь, в результате чего трое стражей порядка были ранены. Во время инцидента часть бандитов была уничтожена, еще один нападавший получил ранение и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.