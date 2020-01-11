КСИР взял на себя ответственность за крушение украинского Boeing в Иране

Корпус стражей Исламской революции взял на себя ответственность за авиакатастрофу украинского лайнера под Тегераном. Об этом заявил на пресс-конференции командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

«Мы несем полную ответственность за это, и какое бы решение ни приняли власти, мы подчинимся ему», - приводит слова Хаджизаде РИА Новости.

Напомним, утром 8 января самолет компании «Международные авиалинии Украины» Boeing 737 потерпел крушение вскоре после взлета в иранской столице. В авиакатастрофе погибли 176 человек.

В Генштабе Ирана 11 января сообщили, что самолет был сбит непреднамеренно в результате человеческой ошибки.