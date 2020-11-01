Алиев пригрозил «пойти до конца» в Нагорном Карабахе

Глава Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что армия его страны продолжит любыми путями восстановление своей территориальной целостности, в случае, если вывод вооруженных сил Армении из Карабаха не будет обеспечен путем переговоров в кратчайшие сроки.

«Однако надеюсь, что этот процесс не продлится долго, потому что мы ждали 30 лет. И, как я уже говорил, если Армения мирно не выведет свои войска, пойдем до конца», - сказал Алиев на встрече с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу в Баку.

В ходе переговоров с министром иностранных дел Турции также зашла речь о письме, которое направил премьер-министр Армении Никол Пашинян президенту РФ Владимиру Путину. Как заявил Ильхам Алиев, для него это письмо говорит о том, что Армения уже проиграла войну.

«Фактически, Армения признала свое поражение. Это письмо является признанием своего поражения», - цитирует Алиева РИА Новости.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий.