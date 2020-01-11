Будущее космоса: вице-премьер Борисов высоко оценил работу ИСС имени Решетнева

Вице-премьер Юрий Борисов посетил «Информационные спутниковые системы имени Решетнева» в Железногорске, которое является одним из ведущих предприятий корпорации Роскосмос.

Отмечается, что за последние годы завод вышел на новый уровень - получил передовые монтажно-испытательные корпуса.

На данный момент на нем выпускается больше половины орбитальных аппаратов, как в интересах Минобороны России, так и гражданского сектора.

«Сейчас задача отрасли сформировать ясную, понятную техническую политику, в основе которой должны лежать принципы унификации и стандартизации решений, чтобы обеспечить соответствующую рентабельность и выйти на серийное производство», - заявил Борисов.

Он рассказал, что сейчас на предприятии работает межведомственная комиссия, в задачи которой входит выявить скрытые проблемы производства и в тесном контакте с заказчиками найти пути их решения.

Главная цель этой совместной работы - добиться гарантированного и своевременного исполнения госконтрактов с военным ведомством, пояснил вице-премьер.