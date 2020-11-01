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Скончался бывший глава Волгоградской области Николай Максюта

Светлана Головина
14:25 01.11.2020
Политик проходил лечение в одной из московских клиник от коронавируса.
Скончался бывший глава Волгоградской области Николай Максюта
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости

Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от осложнений на фоне новой коронавирусной инфекции. Ему было 73 года.

Политик проходил лечение в одной из московских клиник, пишет РИА Новости.

Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 год. В период с 2010 по 2014 год был членом Совета Федерации России.

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