Скончался бывший глава Волгоградской области Николай Максюта
Политик проходил лечение в одной из московских клиник от коронавируса.
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от осложнений на фоне новой коронавирусной инфекции. Ему было 73 года.
Политик проходил лечение в одной из московских клиник, пишет РИА Новости.
Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 год. В период с 2010 по 2014 год был членом Совета Федерации России.