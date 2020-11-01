В стране и мире Скончался бывший глава Волгоградской области Николай Максюта Светлана Головина Политик проходил лечение в одной из московских клиник от коронавируса. © Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости Экс-губернатор Волгоградской области Николай Максюта скончался от осложнений на фоне новой коронавирусной инфекции. Ему было 73 года. Политик проходил лечение в одной из московских клиник, пишет РИА Новости. Максюта был губернатором Волгоградской области с 1996 по 2009 год. В период с 2010 по 2014 год был членом Совета Федерации России. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика