Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Мытищах пострадавшего: видео
Всего оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Спасатели МЧС России в ходе проведения спецоперации извлекли из-под завалов гаража в Мытищах Московской области пострадавшего.
На кадрах хорошо видно, как сотрудники разбирают обрушенные части строения, после чего аккуратно достают человека.
Ранее сообщалось, что в результате обрушения погиб один человек.
По информации следователей в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. При этом возгорания не последовало.
Всего оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены.
Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим.