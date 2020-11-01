В стране и мире Спасатели МЧС извлекли из-под завалов в Мытищах пострадавшего: видео Светлана Головина Всего оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Спасатели МЧС России в ходе проведения спецоперации извлекли из-под завалов гаража в Мытищах Московской области пострадавшего. На кадрах хорошо видно, как сотрудники разбирают обрушенные части строения, после чего аккуратно достают человека. Ранее сообщалось, что в результате обрушения погиб один человек. По информации следователей в гараже произошел хлопок газо-воздушной смеси. При этом возгорания не последовало. Всего оказалось повреждено пять гаражей: три сооружения обрушились, у двух частично повреждены стены. Прокуратура Московской области поручила Мытищинской городской прокуратуре провести проверку в связи с произошедшим. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика