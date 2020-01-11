Кузнице космических кадров исполнилось 60 лет

Легендарному Центру подготовки космонавтов (ЦПК) сегодня исполняется 60 лет. За эти годы в Звездном городке воспитали более 120 высококлассных специалистов, которые навсегда вписали свои имена в историю мировой пилотируемой космонавтики.

Из стен ЦПК выходили только первые - первый человек в космосе Юрий Гагарин, первая женщина на орбите Валентина Терешкова, первый в открытом космосе Алексей Леонов.

Сейчас центр продолжает работать, опережая время, - будущие покорители космоса работают на самых современных тренажерах, точных копиях кораблей и модулей МКС. А главное, в ЦПК очень много молодых профессионалов.

«В Центре работает большое количество молодых людей. Центр молод, идет в ногу со временем. Развивается космическая техника, модернизируется российская пилотируемая космонавтика. В соответствии с этим модернизируются тренажеры, так что центр не стареет», - подчеркнул в комментарии «Звезде» инструктор-космонавт-испытатель 1-го класса, Герой РФ Олег Кононенко.

Набор в группы обучения космонавтов проходит регулярно. Перед центром сегодня стоят новые, амбициозные задачи - подготовить экипажи для работы на Луне и в дальнем космосе.