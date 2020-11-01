Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

В Москве из-за коронавируса отменен марш 7 ноября

Анна Берестовая
01:39 01.11.2020
Кроме того, столичные власти решили не рассматривать поступившие на согласование заявки о проведении мероприятий 4 ноября.
В Москве из-за коронавируса отменен марш 7 ноября
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в столице официально отменен ежегодно проводящийся в Москве торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

Кроме того, городскими властями было принято решение не рассматривать поступившие на согласование заявки с предложениями массовых мероприятий для Дня народного единства 4 ноября.

Такие меры должны послужить недопущению скопления большого числа людей во время праздничной активности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на региональный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал, что в соответствии с актуальной ситуацией с COVID-19 в столице введения жестких противоэпидемических ограничений пока не требуется.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
02:47 В стране и мире
Назван фактор, снижающий риск заражения коронавирусом в пять раз
02:42 Спорт
Усик победил Чисору в своем дебютном бою супертяжеловесов
01:17 В стране и мире
Россия возобновляет авиасообщение с Японией
01:12 В стране и мире
Озвучены сценарии распространения коронавируса после новогодних праздников
00:09 В стране и мире
Спецвыплаты медикам за работу с COVID-19 продлят до конца года
Популярное
Популярное
Американское СМИ назвало «Волхов» лучшей неатомной подлодкой России
Кошмар арахнофоба: в Британии нашли пауков, растворяющих органы своих жертв
Видео
Гонки на БТР и прицельная стрельба: под Мурманском морпехи показали мастерство
Видео
Улика из прошлого: обнародовано письмо родственника Николая II об убийстве царской семьи
Видео
Всполох на Сары-Шагане: Воздушно-космические силы России выполнили пуск новой противоракеты системы ПРО
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.