В Москве из-за коронавируса отменен марш 7 ноября

В связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции в столице официально отменен ежегодно проводящийся в Москве торжественный марш в честь парада 7 ноября 1941 года.

Кроме того, городскими властями было принято решение не рассматривать поступившие на согласование заявки с предложениями массовых мероприятий для Дня народного единства 4 ноября.

Такие меры должны послужить недопущению скопления большого числа людей во время праздничной активности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на региональный департамент безопасности и противодействия коррупции.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал, что в соответствии с актуальной ситуацией с COVID-19 в столице введения жестких противоэпидемических ограничений пока не требуется.