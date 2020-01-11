Петросян прокомментировал закрытие «Смехопанорамы»

Юморист Евгений Петросян заявил, что его шоу «Смехопанорама» останется в эфире телеканала «Россия 1». По словам артиста, он лично позвонил на канал, где ему разъяснили, что перестановки в сетке вещания временны и актуальны только на январь. Причиной такого решения стала экономия времени для утреннего блока, поскольку кроме «Смехопанорамы» на канале есть еще и ряд других передач.

Что касается самого Петросяна, то у него уже смонтированы выпуски «Смехопанорамы» на два месяца вперед.

«Я так же как и вы ничего об этом не знал, и не вижу в этом особого события. Многие программы прерываются, потом открываются, и никто об этом не пишет», - пояснил юморист «360».

Ранее СМИ сообщили, что вместе с «Сам себе режиссером» на «России 1» закрыли «Смехопанораму» и «Утреннюю почту». Закрытие первой программы подтвердил ее бессменный ведущий Алексей Лысенков.